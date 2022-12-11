Эрдоган указал, откуда исходит террористическая угроза для Турции

Турция решительно настроена в вопросе создания 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией, сообщил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я всегда говорю, что место и дата таких операций не называются. В то же время известны цели, исходя из сочинского меморандума, договоренности по которому мы достигли с Путиным. Я повторно напомнил ему об этом", - сказал Эрдоган журналистам, имея в виду состоявшийся в воскресенье телефонный разговор с российским коллегой.

"Наша цель известна - создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза. В последнее время она значительно возросла, мы не можем в такой ситуации безмолвствовать", - отметил президент Турции.