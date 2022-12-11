Российский футболист отказался играть за сборную Армении. Его назвали «предателем»

Полузащитник российских «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал «Спорт-Экспрессу», что решение об отказе выступать за сборную Армении было очень сложным.

«Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно», — цитируют российские СМИ футболиста.

По словам Коваленко, он получает из-за этого много оскорблений в соцсетях: «Мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать... Мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении».

Коваленко считает, что поступил правильно. «Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию», — заключил он.

Со слов Коваленко, его мать — армянка, отец — наполовину армянин, наполовину украинец. При этом сам футболист родился и вырос в России. Его дед Александр Коваленко — чемпион СССР 1973 года в составе ереванского «Арарата».