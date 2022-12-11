Эрдоган призвал сделать все возможное, чтобы XXI век стал «веком тюрок»

Анкара прилагает максимальные усилия для развития сотрудничества с тюркоязычными странами, в том числе с Туркменистаном и Азербайджаном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что одним из приоритетных направлений диалога с Баку и Ашхабадом является энергетическая сфера. «Надеюсь, что туркменский газ в скором будущем начнет поступать в Турцию через Каспийское море», - сказал Эрдоган.

По его словам, в повестке переговоров в Туркменистане значатся темы транспорта и торговли. «Планируем к подписанию различные документы, призванные укрепить правовую базу межгосударственного сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркменистана. Наша основная цель внести вклад в процветание и безопасность не только трех стран, но и региона в целом. Укрепим взаимодействие и сделаем все возможное, чтобы текущее столетие стало «веком тюрок», - отметил турецкий лидер.