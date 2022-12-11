Помощник президента Азербайджана: Лачинская дорога перекрыта российскими миротворцами

Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.

«Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом. Представители гражданского общества Азербайджана стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов, но не препятствуют движению других транспортных средств гражданского назначения», - сказал Гаджиев.