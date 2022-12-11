Минобороны ответило на претензии недовольного полковника

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на распространенные в некоторых СМИ высказывания о необходимости присвоить звание «Ветеран войны» полковнику-лейтенанту запаса медицинской службы Ахмеду Исаг оглы Алиеву.

В министерстве заявили, что во время Отечественной войны Ахмед Алиев служил в воинской части, расположенной вдали от территории ведения боевых действий. Ему объяснили, что присвоение ему звания «Ветеран войны» будет противоречить соответствующему постановлению Кабинета министров.

«Однако Ахмед Алиев и некоторые граждане своими безответственными утверждениями в Сети вводят общественность в заблуждение и пытаются добиться незаконного решения вопроса путем воздействия социального мнения на профильные органы. Несмотря на неоднократные обращения Минобороны сотрудники некоторых СМИ, не зная требований законодательства, пытаются подорвать репутацию нашего ведомства... Некоторые граждане, не удовлетворенные официальным ответом Минобороны, опирающимся на требования законодательства, пытаются оправдать необоснованные претензии, злоупотребляя непрофессиональными СМИ», - говорится в сообщении министерства.