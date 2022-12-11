Хикмет Гаджиев: Не позволим Рубену Варданяну грабить Азербайджан

Рубену Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить ущерб окружающей среде. Об этом на встрече с представителями дипломатического корпуса и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что акция протеста, проводимая в последние два дня представителями гражданского общества и экоактивистами на дороге Шуша - Лачин, является свидетельством недовольства азербайджанской общественности отказом российских миротворцев в допуске азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Помощник президента Азербайджана в ходе своего выступления отверг заявления армянской стороны о якобы закрытии Лачинской дороги, гуманитарной катастрофе, проведении этнических чисток в регионе. Он отметил важность предотвращения использования Арменией дороги Лачин - Ханкенди в военных целях, для перевозки мин и разграбленных природных ресурсов.

Напомнив о преступной деятельности в годы оккупации азербайджанских территорий бывших руководителей Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, Хикмет Гаджиев отметил, что криминальному бизнесмену Рубену Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и тем самым нанести ущерб окружающей среде.