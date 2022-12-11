В Балаханах под руководством Gaming League Azerbaijan состоялась встреча с любителями киберспорта.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие представители Федерации киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan, был показан видеоролик о киберспорте. Затем была дана информация о развитии и перспективах киберспорта в Азербайджане.

На встрече, прошедшей под девизом «Построй свое будущее с киберспортом», обсуждались успехи наших представителей, занимающихся киберспортом и играми, получившими широкое распространение по всему миру.

Было обсуждено участие опытных игроков Азербайджана в ведущих соревнованиях Европы и мира в сфере киберспорта. В ходе встречи было сказано, что крупнейший киберспортивный комплекс Кавказа «Бизон Арена» соответствует мировым стандартам.

В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы жителей Балаханов.