Проект «Построй свое будущее с киберспортом» в Балаханах ФОТО
В Балаханах под руководством Gaming League Azerbaijan состоялась встреча с любителями киберспорта.
В ходе мероприятия, в котором приняли участие представители Федерации киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan, был показан видеоролик о киберспорте. Затем была дана информация о развитии и перспективах киберспорта в Азербайджане.
На встрече, прошедшей под девизом «Построй свое будущее с киберспортом», обсуждались успехи наших представителей, занимающихся киберспортом и играми, получившими широкое распространение по всему миру.
Было обсуждено участие опытных игроков Азербайджана в ведущих соревнованиях Европы и мира в сфере киберспорта. В ходе встречи было сказано, что крупнейший киберспортивный комплекс Кавказа «Бизон Арена» соответствует мировым стандартам.
В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы жителей Балаханов.