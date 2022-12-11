Сторонники экс-президента вооружились рогатками и штурмуют аэропорты

Протестующие утверждают, что занявшая президентское кресло вице-президент Дина Болуарте не была избрана народом, и требуют новых выборов.

В Перу продолжаются протесты сторонников бывшего президента Педро Кастильо. Демонстранты перекрыли дороги и взяли штурмом международный аэропорт в Арекипе, втором по величине городе страны. В столкновениях с силами безопасности уже погибли по меньшей мере семь человек, сообщает BBC.

В понедельник, 12 декабря, протестующие перекрыли дороги и подожгли автомобили, около двух тысяч человек ворвались в аэропорт в городе Арекипа на юге страны, заблокировав взлетно-посадочную полосу и вынудив приостановить полеты на несколько часов. В воскресенье в городе Андауайлас, что в родном регионе Болуарте - Апуримаке, произошли новые столкновения между протестующими и полицией, когда демонстранты попытались взять штурмом городской аэропорт.

По данным местного телевидения, протестующие стреляли из рогаток и бросали камни, а полиция в ответ применила слезоточивый газ. Демонстранты подожгли полицейский участок в городе Уанкабамба.

На минувшей неделе суд постановил заключить бывшего президента Кастильо под стражу на семь дней, пока будет проводиться расследование на предмет предъявления ему обвинений в мятеже. Кастильо в ответ обвинил своих противников в подрыве демократических устоев и, сославшись на требования населения по всей стране, заявил о создании чрезвычайного временного правительства и созыве нового парламента, которому предстоит создать новую конституцию.

Кастильо - сторонник левых идей и школьный учитель - был избран президентом Перу в июне 2021 года. На выборах он одержал победу над Кэйко Фухимори - дочерью президента Альберто Фухимори, занимавшего пост в 1990-2000 годах и позднее приговоренного к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью.