Британские морпехи участвовали в секретных операциях в Украине

Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, который ранее командовал силами морской пехоты, сказал, что пехотинцы принимали участие в поддержке операций в "чрезвычайно чувствительной обстановке", а миссии были сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".

Он рассказал, как 350 пехотинцев помогали эвакуировать британское посольство из Киева в Польшу в начале года. В апреле они вернулись в Киев для охраны посольства, когда Британия пыталась восстановить дипломатическое присутствие после отступления российских войск.

Помимо участия в операциях Магоуэн высоко оценил роль морских пехотинцев в подготовке украинских военных. "Мы принимали активное участие в подготовке сотен украинских военнослужащих в течение этого лета. Мы также планируем обучать украинских морских пехотинцев", - сказал Магоуэн.