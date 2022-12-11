Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.

"План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его пошлют на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили CNN, что одобрение ожидается", - сообщает телекомпания.

Сколько установок сможет получить Украина, собеседники телеканала не сказали. Журналисты напоминают, что одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины - командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.

Подтверждение намерений передать Украине это мощное и современное средство ПВО получило от американских чиновников и Reuters.