Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Габалу» ВИДЕО
Сегодня стартовал 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» на родной «Азерсун Арене» принимал «Габалу» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте с пенальти забил Рамиль Шейдаев.
А в первом матче дня «Шамахы» дома устояла под натиском «Зиря» - 0:0.
Завтра состоятся игры «Кяпяз» - «Сабах» (14:00) и «Сумгаит» - «Сабаил» (19:00), а 15 декабря встретятся «Туран-Товуз» и «Нефтчи» (14:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 47 очков (17 матчей)
2. «Сабах» - 39 (16)
3. «Нефтчи» - 32 (16)
4. «Зиря» - 27 (17)
5. «Габала» - 24 (17)
6. «Туран-Товуз» - 16 (16)
7. «Шамахы» - 13 (17)
8. «Сабаил» - 10 (16)
9. «Кяпяз» - 10 (16)
10. «Сумгаит» - 9 (16).