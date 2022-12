Кембриджский словарь изменил определение слова «женщина»

«Взрослый человек, который живет и определяет себя как женщину, даже если при рождении ему приписали другой пол (an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)», — говорится в определении.

Вместе с тем в словаре есть традиционное определение, в соответствии с которым, женщина – это «взрослый человек женского пола».

Кембриджский словарь является одним из основных словарей для изучающих английский язык. Впервые его опубликовало в 1995 году издательство Кембриджского университета под названием Кембриджский международный словарь английского языка. В словаре содержится более 140 тысяч слов, словосочетаний и значений.