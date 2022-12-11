Кембриджский словарь изменил определение слова «женщина»
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова «женщина». Теперь оно предполагает любого взрослого индивида, определяющего себя как женщина, пишет cursorinfo.co.il.
«Взрослый человек, который живет и определяет себя как женщину, даже если при рождении ему приписали другой пол (an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)», — говорится в определении.
Вместе с тем в словаре есть традиционное определение, в соответствии с которым, женщина – это «взрослый человек женского пола».
Кембриджский словарь является одним из основных словарей для изучающих английский язык. Впервые его опубликовало в 1995 году издательство Кембриджского университета под названием Кембриджский международный словарь английского языка. В словаре содержится более 140 тысяч слов, словосочетаний и значений.