Украинцы уничтожили «верхушку» 58-й армии России

Украинские военные на оккупированной Россией части Запорожской области уничтожили руководящий состав 58-й армии РФ, сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", - говорится в сводке украинского Генштаба.

Также сообщается, что в результате точного удара по пункту дислокации российских войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области убиты до 60 военнослужащих, до 100 ранены.