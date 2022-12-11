Мрачный прогноз от Папы Римского

Папа Римский Франциск в ходе мессы в Ватикане произнес нечто вроде пророчества, предупреждающего человечество о приближении темных времен.

The Daily Mail пишет, что, несмотря на нынешние проблемы человечества - войны, особенно война в Украине, бедность, голод, удорожание жизни и энергетический кризис - Папа сказал, что ему привиделись в будущем еще более ужасные вещи.

В своей проповеди понтифик сказал, что «это горькое время, наполненное грохотом войны, растущей несправедливостью, голодом, нищетой и страданиями», но в это «мрачное и смутное» время есть «предзнаменования еще больших разрушений и опустошения».