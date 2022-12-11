Сын Саакашвили просит о помощи

В то же время сын Михаила Саакашвили, Эдуард, обратился с просьбой о помощи. Грузинское издание приводит это обращение.

Члены семьи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вместе с евродепутатами провели брифинг у здания Европарламента в Страсбурге. «Новости-Грузия» пишет, что собравшиеся обратились к президенту и правительству Грузии с просьбой использовать имеющиеся у них правовые рычаги и не допустить, чтобы все закончилось трагедией.

«Каждый раз, когда я вижу его в тюрьме или в клинике, я вижу, что ему становится хуже, больнее, и человек, который был энергичным, амбициозным, харизматичным, потихоньку исчезает. Мы, члены семьи, очень беспокоимся и нервничаем по этому поводу. Мы видим, что его состояние ухудшается день ото дня. Он находится в больнице уже шесть месяцев, но, похоже, ему не оказывается должного ухода, и поэтому его состояние ухудшается... И мы пытаемся найти решение для нашей семьи в этот непростой период, и решение очень простое, как юридически, так и морально – дать ему возможность лечиться в соответствующей клинике за границей... Ситуация очень сложная, и что-то должно измениться... Я надеюсь, что мой отец, Михаил Саакашвили, не умрет в тюрьме».

Накануне же стало известно, что Михаил Саакашвили направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором просит Макрона о помощи и отмечает, что «умирает, у него мало времени».

«Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и Украине, выступал против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме как один из его личных узников. Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме», - говорится в письме.

Экс-президент Грузии заявил, что надеется на помощь президента Макрона и народа Франции.