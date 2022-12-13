Заявление МИД Азербайджана

Отмечается, что обвинение Министерства иностранных дел Армении в адрес азербайджанской стороны о перекрытии Лачинской дороги и нарушении Трехстороннего заявления является не чем иным, как лицемерием.

«Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, в котором азербайджанская сторона обвиняется в сложившейся на дороге Шуша – Лачин ситуации, искажаются обязательства в рамках трехсторонних договоренностей», - говорится в заявлении МИД.

«Напоминаем, что положения заявления, подписанного лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года, Арменией до сих пор не выполнены. В частности, вооруженные силы Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, а Лачинская дорога используется с целью военных провокаций и для незаконной экономической деятельности», - отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Что касается утверждений, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, то отметим, что Лачинская дорога закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех местных жителей, и претензии Армении не имеют под собой никаких оснований», - указывает ведомство.

МИД Азербайджана отмечает, что акция протеста, проводимая представителями азербайджанского гражданского общества и экоактивистами на дороге Шуша – Лачин, является результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на азербайджанских территориях, где дислоцированы российские миротворцы.

С 3 декабря группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО AzerGold вела переговоры с командованием временно дислоцированного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых. В соответствии с достигнутым соглашением, несмотря на попытки представителей Азербайджана 10 декабря посетить территории, где незаконно эксплуатируются полезные ископаемые, этой поездке помешали. Все это вызвало протест азербайджанского народа, указывает азербайджанское ведомство.

МИД напоминает Армении, которая обвиняет Азербайджан в «нарушении международного права», «этнической чистке» и «политике геноцида», о том, что Ереван нарушил все нормы и принципы международного права, почти 30 лет удерживал азербайджанские территории под оккупацией, учинил массовую расправу над сотнями мирных жителей в Ходжалы, а также в других городах Азербайджана, изгнал с оккупированных азербайджанских территорий около 1 миллиона азербайджанцев, и именно Армения до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана.

Ведомство указывает, что «транспортировка мин, произведенных Арменией в 2021 году, на наши территории, продолжение целенаправленного минирования наших территорий, влияет на проводимые в постконфликтный период широкомасштабные работы по реконструкции. В результате непрекращающихся провокаций Армении с момента окончания Отечественной войны 2020 года от взрывов мин пострадали 268 наших граждан, погибли 45 человек, в том числе 3 журналиста. Из 45 погибших 35 мирных жителей.

Что касается безосновательных призывов к «созданию международного механизма обеспечения прав и безопасности армян», отметим, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним делом Азербайджана. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в этом регионе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики».

МИД подчеркивает, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла свои обязательства: «В отличие от Армении, Азербайджан, выступающий инициатором мирной повестки между двумя странами, не заинтересован в нагнетании напряженности в регионе. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своих территорий на законных основаниях. Армянская сторона должна положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».