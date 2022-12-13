Франция готовится к «битве» на улицах после матча с Марокко

Франция готовится к беспорядкам на улицах городов страны после завтрашнего матча между сборными Марокко и Франции, пишут зарубежные СМИ.

Министр внутренних дел сообщил, что в Париже и пригородах французской столицы к вечеру будут развернуты не менее 5000 полицейских, из них 2200 – в городе. В Париж и города с большой долей населения магрибского происхождения – в Мюлуз, Монпелье, Лилль, Рубе и др – переброшены 70 подразделений жандармерии.

В полиции опасаются, что ультраправые попытаются дать бой выходцам из Магриба. В Страсбурге, где особо сильны ультраправые, их организации уже заявили, что организуют патрулирование в городе, чтобы не допустить «завоевания улиц» марокканцами.