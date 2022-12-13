Турция отказалась от совместного с Россией патрулирования в Сирии

Турецкая сторона в очередной раз не стала принимать участие в проведении совместного патрулирования в Сирии. Об этом сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Турецкая сторона в очередной раз отказалась от участия в совместном патрулировании под предлогом неблагоприятных климатических условий", - приводят российские СМИ слова Егорова.

5 декабря представители Турции также не проводили совместного патрулирования, сославшись на плохую погоду.