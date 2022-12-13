Литва передает привет Шойгу горячая тема
Не секрет, что в странах Балтии особое отношение к России. Даже на фоне общего неприятия со стороны Запада, правительства Литвы, Латвии и Эстонии демонстрируют максимально жесткую позицию.
Так, Литва первой, еще в мае 2022 года признала Российскую Федерацию спонсором терроризма. В августе такое же решение принял парламент Латвии. В октябре к ним присоединилась Эстония. После них резолюция Европарламента с соответствующим содержанием прошла с относительной легкостью.
В последние дни политика непримиримости балтийских стран продолжилась. На многих произвело впечатление, как регуляторные органы Латвии заняли непримиримую позицию в отношении бывшего московского телеканала «Дождь». Решение соседей лишить канал лицензии на вещание поддержали в Эстонии и Литве.
Эстония 13 декабря сообщила, что с 1 января 2023 года государственной железнодорожной компании Operail запрещено перевозить российские и белорусские товары.
Литва уязвила Россию, может, не так больно экономически, как символически: литовского гражданства лишили некого Адолфаса Каминскаса. Самое примечательное в этом непримечательном человеке, это то, что он женат на женщине, у которой двое детей от Сергея Шойгу, нынешнего министра обороны РФ. Примечательную историю раскопали журналисты-расследователи российского ресурса The Insider и литовского Siena.
Елена Шебунова работала бортпроводницей летного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), когда у них с Шойгу завязались отношения. В 2001 году у них родился сын Данила, а в 2008 году дочь Дарья. Отчество у детей папино, как и во внешности все признаки близкого родства. Отношения пары продолжались до 2017 года, и за это время скромная бортпроводница стала обладательницей элитной недвижимости и многомиллионного бизнеса, связанного с господрядами для МЧС и Минобороны. Кто бы мог подумать, да?
Адолфас Каминскас до знакомства с бывшей женщиной Шойгу был мелким предпринимателем, владельцем небольшого магазина в Вильнюсе, который торговал мопедами и запчастями к ним. Но за пару лет любовь и с ним сотворила чудо: Каминскас вырос в богача с фирмами в России и в Литве. Правда, с началом большой войны в Украине нувориш и отчим выдающихся детей бросился распродавать свои владения в Литве, видимо, предчувствуя неприятности.
На каком этапе жизни Адолфас Каминскас обзавелся российским паспортом, неясно, видимо, при вступлении во владение имуществом женушки. Однако, обнаружив в одном из реестров его наличие, литовские власти получили формальный повод лишить нового члена большой семьи Шойгу гражданства Литовской Республики. Что с видимым удовольствием и сделали.
Уже очевидно, что всех людей, так или иначе связанных с нынешней российской властью, будут доставать по всему белому свету. Даже если эта связь весьма косвенна, как в случае с выгодно женившимся литовцем. Это и называется повышенная токсичность. Неприятности на всю оставшуюся жизнь.