Леонид Швец, автор haqqin.az 13 декабря 2022, 23:40

Не секрет, что в странах Балтии особое отношение к России. Даже на фоне общего неприятия со стороны Запада, правительства Литвы, Латвии и Эстонии демонстрируют максимально жесткую позицию. Так, Литва первой, еще в мае 2022 года признала Российскую Федерацию спонсором терроризма. В августе такое же решение принял парламент Латвии. В октябре к ним присоединилась Эстония. После них резолюция Европарламента с соответствующим содержанием прошла с относительной легкостью.

В последние дни политика непримиримости балтийских стран продолжилась. На многих произвело впечатление, как регуляторные органы Латвии заняли непримиримую позицию в отношении бывшего московского телеканала «Дождь». Решение соседей лишить канал лицензии на вещание поддержали в Эстонии и Литве. Эстония 13 декабря сообщила, что с 1 января 2023 года государственной железнодорожной компании Operail запрещено перевозить российские и белорусские товары. Литва уязвила Россию, может, не так больно экономически, как символически: литовского гражданства лишили некого Адолфаса Каминскаса. Самое примечательное в этом непримечательном человеке, это то, что он женат на женщине, у которой двое детей от Сергея Шойгу, нынешнего министра обороны РФ. Примечательную историю раскопали журналисты-расследователи российского ресурса The Insider и литовского Siena. Елена Шебунова работала бортпроводницей летного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), когда у них с Шойгу завязались отношения. В 2001 году у них родился сын Данила, а в 2008 году дочь Дарья. Отчество у детей папино, как и во внешности все признаки близкого родства. Отношения пары продолжались до 2017 года, и за это время скромная бортпроводница стала обладательницей элитной недвижимости и многомиллионного бизнеса, связанного с господрядами для МЧС и Минобороны. Кто бы мог подумать, да?