В Евросоюзе обеспокоились ситуацией в Лачинском коридоре

Европейский союз готов внести усилия для решения проблем между Азербайджаном и Арменией путем диалога.

"Европейский Союз с серьезной обеспокоенностью следит за различными событиями вокруг Лачинского коридора с начала декабря...", - говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, "проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций с заинтересованными сторонами".

"ЕС вновь призывает к сдержанности и готов внести свой вклад в вышеупомянутые усилия", - отметил Стано.