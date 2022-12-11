Термоядерный прорыв: в США объявили о крупном научном успехе

Американские ученые объявили о важнейшем успехе на пути к созданию термоядерных электростанций. Они заявляют, что им впервые удалось получить от термоядерного реактора больше энергии, чем было потрачено на поддержание его работы.

Министерство энергетики США сообщило, что успеха добились ученые из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. Это теоретически делает возможным фундаментальные прорывы в области национальной обороны и «чистой» энергетики, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, пишет «Голос Америки».

Министр добавила, что это одно из выдающихся научных достижений XXI века.

Советник Белого дома по науке Арати Прабхакар назвал результаты эксперимента «невероятным бриллиантом инженерной мысли». Адепты развития термоядерного синтеза считают, что он способен обеспечить человечество бесконечным количеством энергии, избавив от необходимости использовать ископаемое топливо и традиционные энергетические ресурсы.

Президент США Джо Байден назвал этот успех примером важности инвестиций в научные исследования.