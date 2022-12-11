В Киеве назвали «главное опасение» России в войне

«Главное опасение» россиян насчет войны в Украине – прямой удар украинских военных по Крыму. Удар Украины по Крыму обвалит весь южный фронт, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«...Главное их опасение – это прямой удар на Крым. Он обваливает весь южный фронт, ВСУ и другие Силы обороны выходят прямо на границу Крыма...», - цитируют украинские СМИ Арестовича.

По его словам, для россиян «это полная моральная катастрофа».