не друг, не враг, а просто так...

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:33

Между Ираном и Азербайджаном продолжается эскалация беспрецедентной военно-политической напряженности. Тегеранский режим использует все инструменты пропаганды для создания образа Азербайджана в качестве заклятого врага, а командование Корпуса стражей исламской революции выпускает пропагандистские ролики о том, что «дорога в Иерусалим проходит через Азербайджан». В ответ на угрозы со стороны Ирана и военные учения, проведенные КСИР на побережье Араза, Азербайджан совместно со своим союзником – Турцией – недавно провел крупномасштабные военные учения «Братский кулак» в приграничных с Ираном районах, в том числе на каспийском побережье.

В то же время в условиях эскалации военно-политической напряженности между двумя странами Иран изучает возможность заработать миллиарды долларов за счет импорта российского газа через территорию Азербайджана. Согласно данным Иранской энергетической биржи (IRENEX), Тегеран может получать не менее 6 миллиардов долларов в год от потенциальной сделки по обмену газа с Россией, которая позволит стране потреблять газ, импортируемый с русского севера, и поставлять такое же количество собственного газа другим странам-потребителям. Дело в том, что с начала 2022 года Россия столкнулась с большим избытком природного газа в связи с вынужденным под воздействием санкций сокращением экспорта в Европу. Цифры IRENEX, приведенные в официальном отчете, опубликованном агентством IRNA в понедельник, показали, что если Иран возьмет на себя поставку около 15 процентов излишков российского газа в рамках своповой или импортной сделки, то страна сможет сэкономить до 6 миллиардов долларов в год на топливе, поставляемом для электростанций в густонаселенных северных районах. Подобная сделка позволила бы Ирану значительно увеличить экспорт своего топлива, такого как газойль и мазут. В отчете IRNA говорится также о том, что прогнозируемый показатель дохода не включает прибыль от платы за транзит, которую Иран может получить в результате своп-сделки с Россией. А между тем Иран способен импортировать из России около 3 миллиардов кубометров природного газа в год по трубопроводам в Туркменистане и Азербайджане. Ранее иранские и российские власти сообщали, что в последние месяцы ведутся переговоры по выработке механизма обмена газом. Эксперты говорят, что возможная сделка между Ираном и Россией значительно укрепит энергетические связи между двумя основными поставщиками газа в мире.

Страдающий от санкций Тегеран заинтересован в расширении своего экспорта за счет осуществления своповых операций с соседними странами. До этого был сформирован правовой механизм осуществления газового свопа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. Согласно трехстороннему соглашению, подписанному в ноябре 2021 года в Ашхабаде с участием президентов трех стран, Иран может импортировать газ из Туркменистана и затем передавать такое же количество газа в Азербайджан. Это создает возможность для опосредованного экспорта туркменского газа через Иран в Азербайджан, а оттуда – в Европу. Впрочем, на тот момент, когда данное соглашение было подписано, отношения между Азербайджаном и Ираном не были такими напряженными, как сейчас. Наоборот, стороны говорили о «глубоком взаимопонимании, которое крепнет день ото дня» и путях дальнейшего развития отношений. Напомним, что это соглашение, подписанное в рамках прошедшего в Ашхабаде саммита Организации экономического сотрудничества, вступило в силу с 1 января 2022 года.