C апреля по ноябрь этого года импорт электроники в Россию составил 2,6 миллиарда долларов. Из них на товары западных производителей приходится 777 миллионов долларов, уточняет агентство со ссылкой на данные российской таможни.

Среди этих товаров – компьютерные чипы американских компаний Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc, а также немецкой Infineon AG, которые были обнаружены в российских оружейных системах.

В частности, как отмечает Reuters, Россия импортировала на 457 миллионов долларов продукции американского производителя полупроводников Intel Corp, который приостановил все поставки российским клиентам в марте.

В обход санкций в Россию продолжают поставлять микрочипы из Гонконга, Турции и других регионов, в том числе из Евросоюза.

В таможенных документах, которые Reuters приобрело у трех коммерческих поставщиков, не указывается точный тип полупроводников и другой электронной продукции, а также то, что происходит с компонентами после их прибытия в Россию.

В начале декабря The New York Times со ссылкой на британских аналитиков Conflict Armament Research сообщило, что Россия использует при обстреле Украины новые крылатые ракеты, которые были произведены после введения западных санкций. Это, подчеркнули журналисты издания, означает, что Москва нашла способы приобретать полупроводники и другие составляющие – либо у России были значительные запасы компонентов до начала войны.