ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал

На футбольном чемпионате мира в Катаре состоялся первый полуфинальный матч.

На стадионе «Лусаил» встречались сборные Аргентины и Хорватии. На 34-й минуте Лионель Месси открыл счет после весьма спорного пенальти, назначенного в ворота хорватов.

Европейскую команду обидный первый гол деморализовал, а южноамериканцы, воспользовавшись этим, забили второй. Сольный проход Хулиана Альвареса, сопровождавшийся грубыми ошибками хорватских защитников, завершился голом.

Ну а третий мяч был забит на 69-й минуте. После потрясающего прохода Месси все тот же Альварес довел счет до крупного – 3:0.

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени будет сыгран второй полуфинал, в котором встретятся Франция и Марокко.

Финал состоится 18 декабря. А днем ранее пройдет матч за 3-е место.