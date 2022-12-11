Замгенсека ООН посетил Херсон. Его обвинили в «нарушении границ» России
Назначенный Россией «глава Херсонской администрации» коллаборант Владимир Сальдо заявил, что посетивший Херсон заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс якобы нарушил порядок пересечения границ России, пишут российские СМИ.
«Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», - негодует коллаборант.
По его словам, настоящая цель Гриффитса заключается в том, чтобы показать, что он действует от лица «мирового сообщества», которое не признает аннексию Россией Херсонской области.
Мартин Гриффитс посетил Херсон во вторник, 13 декабря. Он прибыл накануне в рамках четырехдневной миссии в Украину.