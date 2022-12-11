Писателя-оппозиционера продержали на границе, но все-таки пропустили в Грузию

Российского писателя Дмитрия Быкова несколько часов держали на границе на въезде в Грузию вместе с женой и сыном, но в итоге пропустили, передает «Новости-Грузия» со ссылкой на писателя Лаша Бугадзе.

Согласно сообщению, Быков прилетел в Батуми из Стамбула вместе с маленьким ребенком и женой-грузинкой, Екатериной Кевхишвили. Сам Быков сказал телеканалу «Формула», что не понимает, какие к нему могли быть вопросы у грузинских пограничников. По его словам, он всегда занимал однозначную позицию как по войне России против Украины, так и по войне 2008 года в Грузии.