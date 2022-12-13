«Шесть шагов» Зеленского, которые помогут Украине продержаться зиму

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением к европейским лидерам на конференции «Солидарны с украинским народом», назвал шаги, которые помогут Украине выдержать энерготеррор России, пишет израильский 9 канал.

Во-первых, Украина нуждается в "трансформаторах, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках". Во-вторых, до конца отопительного сезона (а может быть, и дольше) энергосистеме Украине требуется "аварийная поддержка" со стороны европейских стран. В-третьих, на объекты критической энергоинфраструктуры Зеленский попросил направить специальные миссии представителей Евросоюза – по аналогии с делегацией МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС.

Далее, чтобы пережить зиму, Украине необходимо докупить около двух миллиардов кубометров газа. Для этого Киеву тоже требуется помощь западных соседей. Пятое – еще один важнейший пункт поставок в условиях постоянных перебоев со светом – низкозатратные LED-лампы. И шестое: необходимо учредить "Парижский механизм" многосторонних встреч, который "позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".

По словам Зеленского, решение этих шести задач "не только позволит Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажет любым антидемократическим и антиевропейским силам (и в первую очередь – России), что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей".