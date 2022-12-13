Жаля Агазаде, собкор 01:59

В редакцию haqqin.az с письмом, полным горечи и отчаяния, обратился 13-летний Эндрю Руденко, сын гражданина РФ и Великобритании Андрея Руденко, который, после бракоразводного процесса с гражданкой Азербайджана Фаридой Мамедовой, два года пытается добиться от служителей нашей Фемиды исполнения условий по общению со своими детьми, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики. Наше издание не впервые возвращается к этой драматической истории. В частности, haqqin.az писал о ней в предыдущих публикациях: https://haqqin.az/news/184521, https://haqqin.az/news/202406, https://haqqin.az/news/240516, https://haqqin.az/news/206233.

Фарида настаивала на отъезде из «гребаной страны» Напомним, что семья Андрея Руденко и Фариды Мамедовой после нескольких лет жизни в Лондоне, переехала в 2014 году в Баку. Андрей был в восторге от переезда, поскольку в Азербайджане трое его детей получили возможность освоить язык и культуру своей матери, а жизнь в Баку позволяла Руденко, работавшему в нефтегазовой сфере, лучше обеспечивать семью и развитие своих детей. В результате, у семьи появилась возможность нанять няню, домработницу, водителя, который возил детей в школу, на спортивные секции и занятия. Дочери Андрея и Фариды учились в элитной Baku Oxford School, для дополнительных занятий сына приглашались первоклассные репетиторы... Но спустя три года, из-за нежелания Фариды жить на своей родине, в Азербайджане, о которой она говорила не иначе, как «эта гребаная страна», отношения между супругами разладились. Фарида настаивала на возвращении семьи в Лондон и отказывалась слышать доводы мужа, объяснявшего, что в Англии их семья не сможет поддерживать тот уровень жизни, который она имеет в Баку. Постепенно атмосфера в семье накалялась, просьбы Фариды переросли в ультимативные требования, а затем обрели форму откровенного шантажа. В частности, Мамедова угрожала мужу развестись и забрать детей, которых он безумно любил и воспитанием которых занимался лично. Постепенно жизнь Андрея Руденко превратилась в форменный ад, бесконечные истерики супруги стали рутиной, при этом Фарида наотрез отказывалась понимать, что своими скандалами и площадной бранью она только травмирует неокрепшую психику своих детей.

При этом Фарида полностью выпала из процесса воспитания детей, перестала о них заботиться, предпочитая проводить вечера вне дома, в бесконечных вечерних тусовках и «дегустациях» по работе. В конце концов, ультиматум, который Фарида поставила перед мужем – «Либо мы возвращаемся в Лондон, либо пропади все пропадом», привел, как и следовало ожидать, к разводу. Но разводиться, как это принято в цивилизованном обществе и в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, своенравная Фарида Мамедова не захотела. Её главной задачей было желание сохранить тот материальный уровень жизни, который ей обеспечивал супруг. А потому, решив «сыграть» на любви и привязанности Андрея к их детям, Мамедова через адвоката передает ему такой «месседж»: «Выплачивай мне 15.000 в месяц и катись отсюда!» О том, насколько дико выглядела такая форма «цивилизованного развода», Фарида даже не задумывалась. Зато задумался её отец, культуролог Фуад Мамедов, который, при встречах или в переписке с чиновниками и представителями судебных инстанций, представлял своего бывшего зятя настоящим монстром, смысл существования которого сфокусирован на стремлении испортить жизнь его дочери и внуков. Самое поразительное то, что представители нашей Фемиды, опытные и широко образованные люди, повелись на откровенную ложь и манипуляции «аксакала», очевидно, даже мысли не допуская, что человек в столь преклонном возрасте, да еще увенчанный научными регалиями, способен на столь циничную клевету.

В результате, в нарушение всех процессуальных норм судопроизводства, а также в упор игнорируя суть и подоплеку бракоразводного процесса, суды нескольких инстанций отдали детей на попечение Фариды Мамедовой. С колоссальным трудом сыну Андрея Руденко, Эндрю, удалось отстоять право остаться с отцом. Однако девочек – 11-летнюю Лизу и 8-летнюю Алину, Мамедова забрала. Тем не менее, дальнейшие события также продолжали развиваться «под диктовку» этой взбалмошной дамы. Вопреки судебному решению, наделявшему Руденко правом встречаться с дочерями без матери, Мамедова всячески навязывала свое присутствие. Она боялась ситуации, при которой девочки поймут, что весь негатив об отце, который она им методично навязывала, является ложью. Мало того, Мамедова не только препятствовала встречам отца с дочерями, она еще не давала сыну Эндрю видеться с родными сестрами. По словам самого мальчика, он обожает своих сестер и его лучшие воспоминания связаны с днями, когда вся семья жила вместе. В результате, Эндрю Руденко, переживающий тяжелый стресс и постоянное психологическое давление со стороны матери, написал письмо в нашу редакцию, которое мы публикуем без купюр (с правкой пунктуации):

«Уважаемые читатели, хочу познакомить вас с историей, навсегда изменившую мою жизнь. Кто я? Меня зовут Андрей Руденко-младший, можно просто Эндрю. Мне тринадцать. У меня есть две сестры, их зовут Лиза и Алина. Лизе одиннадцать лет, Алине – восемь. Восемь лет назад мы приехали в Баку из Англии. А четыре года назад отношения между моими родителями испортились, и они развелись. Папа говорил, и я сам видел тоже, что суды делали развод с нарушениями в пользу мамы, неправильно делали. Но в конце концов, нас записали на маму. Но я не пошел к ней жить. Мы с папой всегда были очень близкими, и я хотел остаться с ним. Мне много мешали, особенно, ясамальская опека (имеется ввиду Комиссия по опеке и попечительству при ИВ Ясамальского района – прим. ред.), даже полицию пытались натравить. Но в конце концов я добился этого. Полицейские оказались умными, они не поверили, что папа меня украл, как говорили им мама и её родственники. Мои сестренки оказались с мамой. Там была целая история, забрала она их странно, просто утащила с прогулки. А потом начались новые проблемы. Самая главная для меня – мне не давали и не дают нормально общаться с сестрами. Когда сестренок забрали, я ходил к ним. Мама обещала, что и их отпустит ко мне, но не отпускала. Я сказал маме: «Следующая встреча или у меня, или никак». Папе вообще не давали с ними видеться нормально. Суд сказал, что папа может забирать их в субботу, но мама давила на них так, что они, как роботы, говорили судебному исполнителю: «Мы без мамы никуда не пойдем». Она не хотела, чтобы папа и я общались с ними без нее. Я своих сестер знаю очень хорошо и вижу, когда они ведут себя естественно, а когда нет. Мне было очень плохо, когда я видел их в таком виде. До слез было больно и противно. Понятно, что мама хочет контролировать наше общение с девочками, чтобы рулить процессом, давить на папу. Но мы даже на это пошли - пытались встречаться в присутствии мамы. В половине случаев ничего хорошего. У нее взрывной характер. Половина встреч – скандалы. Мне надоели эти поднадзорные встречи, как свидание в тюрьме, как в кино показывают. И ругань от мамы. Почему я должен общаться с сестрами в каком-то тюремном режиме? Потому, что я папу выбрал, да? Наказать меня хотят. Или придавить. А судебные исполнители ничего не делают, чтобы организовать встречи по закону. Не хотят, наверное, зачем им напрягаться. Получается, закон для одних есть, а для других нет? Жалко, конечно. Если мама отходила куда-то, девочки прямо раскрывались, прилипали к нам. Мы чувствовали, что они нас очень любят, а мы – их. И вот эта история продолжается уже два года. Есть решение суда, по которому папа и я можем забирать Лизу и Алину в субботу. Но исполнители не исполняют его. Получается, мама и ее родственники крутят законом и судебными решениями, как хотят. И видно, что в этом им помогают чиновники и судьи.