Руденко и Мамедова развелись: сын остался с отцом, а девочек отняли продолжение скандальной истории
В редакцию haqqin.az с письмом, полным горечи и отчаяния, обратился 13-летний Эндрю Руденко, сын гражданина РФ и Великобритании Андрея Руденко, который, после бракоразводного процесса с гражданкой Азербайджана Фаридой Мамедовой, два года пытается добиться от служителей нашей Фемиды исполнения условий по общению со своими детьми, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.
Наше издание не впервые возвращается к этой драматической истории. В частности, haqqin.az писал о ней в предыдущих публикациях: https://haqqin.az/news/184521, https://haqqin.az/news/202406, https://haqqin.az/news/240516, https://haqqin.az/news/206233.
Фарида настаивала на отъезде из «гребаной страны»
Напомним, что семья Андрея Руденко и Фариды Мамедовой после нескольких лет жизни в Лондоне, переехала в 2014 году в Баку. Андрей был в восторге от переезда, поскольку в Азербайджане трое его детей получили возможность освоить язык и культуру своей матери, а жизнь в Баку позволяла Руденко, работавшему в нефтегазовой сфере, лучше обеспечивать семью и развитие своих детей. В результате, у семьи появилась возможность нанять няню, домработницу, водителя, который возил детей в школу, на спортивные секции и занятия. Дочери Андрея и Фариды учились в элитной Baku Oxford School, для дополнительных занятий сына приглашались первоклассные репетиторы...
Но спустя три года, из-за нежелания Фариды жить на своей родине, в Азербайджане, о которой она говорила не иначе, как «эта гребаная страна», отношения между супругами разладились. Фарида настаивала на возвращении семьи в Лондон и отказывалась слышать доводы мужа, объяснявшего, что в Англии их семья не сможет поддерживать тот уровень жизни, который она имеет в Баку.
Постепенно атмосфера в семье накалялась, просьбы Фариды переросли в ультимативные требования, а затем обрели форму откровенного шантажа. В частности, Мамедова угрожала мужу развестись и забрать детей, которых он безумно любил и воспитанием которых занимался лично.
Постепенно жизнь Андрея Руденко превратилась в форменный ад, бесконечные истерики супруги стали рутиной, при этом Фарида наотрез отказывалась понимать, что своими скандалами и площадной бранью она только травмирует неокрепшую психику своих детей.
При этом Фарида полностью выпала из процесса воспитания детей, перестала о них заботиться, предпочитая проводить вечера вне дома, в бесконечных вечерних тусовках и «дегустациях» по работе.
В конце концов, ультиматум, который Фарида поставила перед мужем – «Либо мы возвращаемся в Лондон, либо пропади все пропадом», привел, как и следовало ожидать, к разводу. Но разводиться, как это принято в цивилизованном обществе и в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, своенравная Фарида Мамедова не захотела. Её главной задачей было желание сохранить тот материальный уровень жизни, который ей обеспечивал супруг. А потому, решив «сыграть» на любви и привязанности Андрея к их детям, Мамедова через адвоката передает ему такой «месседж»:
«Выплачивай мне 15.000 в месяц и катись отсюда!»
О том, насколько дико выглядела такая форма «цивилизованного развода», Фарида даже не задумывалась. Зато задумался её отец, культуролог Фуад Мамедов, который, при встречах или в переписке с чиновниками и представителями судебных инстанций, представлял своего бывшего зятя настоящим монстром, смысл существования которого сфокусирован на стремлении испортить жизнь его дочери и внуков.
Самое поразительное то, что представители нашей Фемиды, опытные и широко образованные люди, повелись на откровенную ложь и манипуляции «аксакала», очевидно, даже мысли не допуская, что человек в столь преклонном возрасте, да еще увенчанный научными регалиями, способен на столь циничную клевету.
В результате, в нарушение всех процессуальных норм судопроизводства, а также в упор игнорируя суть и подоплеку бракоразводного процесса, суды нескольких инстанций отдали детей на попечение Фариды Мамедовой.
С колоссальным трудом сыну Андрея Руденко, Эндрю, удалось отстоять право остаться с отцом. Однако девочек – 11-летнюю Лизу и 8-летнюю Алину, Мамедова забрала.
Тем не менее, дальнейшие события также продолжали развиваться «под диктовку» этой взбалмошной дамы. Вопреки судебному решению, наделявшему Руденко правом встречаться с дочерями без матери, Мамедова всячески навязывала свое присутствие. Она боялась ситуации, при которой девочки поймут, что весь негатив об отце, который она им методично навязывала, является ложью.
Мало того, Мамедова не только препятствовала встречам отца с дочерями, она еще не давала сыну Эндрю видеться с родными сестрами. По словам самого мальчика, он обожает своих сестер и его лучшие воспоминания связаны с днями, когда вся семья жила вместе.
В результате, Эндрю Руденко, переживающий тяжелый стресс и постоянное психологическое давление со стороны матери, написал письмо в нашу редакцию, которое мы публикуем без купюр (с правкой пунктуации):
«Уважаемые читатели, хочу познакомить вас с историей, навсегда изменившую мою жизнь.
Кто я?
Меня зовут Андрей Руденко-младший, можно просто Эндрю. Мне тринадцать. У меня есть две сестры, их зовут Лиза и Алина. Лизе одиннадцать лет, Алине – восемь. Восемь лет назад мы приехали в Баку из Англии. А четыре года назад отношения между моими родителями испортились, и они развелись.
Папа говорил, и я сам видел тоже, что суды делали развод с нарушениями в пользу мамы, неправильно делали. Но в конце концов, нас записали на маму. Но я не пошел к ней жить.
Мы с папой всегда были очень близкими, и я хотел остаться с ним. Мне много мешали, особенно, ясамальская опека (имеется ввиду Комиссия по опеке и попечительству при ИВ Ясамальского района – прим. ред.), даже полицию пытались натравить. Но в конце концов я добился этого. Полицейские оказались умными, они не поверили, что папа меня украл, как говорили им мама и её родственники.
Мои сестренки оказались с мамой. Там была целая история, забрала она их странно, просто утащила с прогулки.
А потом начались новые проблемы. Самая главная для меня – мне не давали и не дают нормально общаться с сестрами.
Когда сестренок забрали, я ходил к ним. Мама обещала, что и их отпустит ко мне, но не отпускала. Я сказал маме: «Следующая встреча или у меня, или никак».
Папе вообще не давали с ними видеться нормально. Суд сказал, что папа может забирать их в субботу, но мама давила на них так, что они, как роботы, говорили судебному исполнителю: «Мы без мамы никуда не пойдем». Она не хотела, чтобы папа и я общались с ними без нее. Я своих сестер знаю очень хорошо и вижу, когда они ведут себя естественно, а когда нет. Мне было очень плохо, когда я видел их в таком виде. До слез было больно и противно.
Понятно, что мама хочет контролировать наше общение с девочками, чтобы рулить процессом, давить на папу. Но мы даже на это пошли - пытались встречаться в присутствии мамы. В половине случаев ничего хорошего. У нее взрывной характер. Половина встреч – скандалы. Мне надоели эти поднадзорные встречи, как свидание в тюрьме, как в кино показывают. И ругань от мамы. Почему я должен общаться с сестрами в каком-то тюремном режиме? Потому, что я папу выбрал, да? Наказать меня хотят. Или придавить.
А судебные исполнители ничего не делают, чтобы организовать встречи по закону. Не хотят, наверное, зачем им напрягаться. Получается, закон для одних есть, а для других нет?
Жалко, конечно. Если мама отходила куда-то, девочки прямо раскрывались, прилипали к нам. Мы чувствовали, что они нас очень любят, а мы – их.
И вот эта история продолжается уже два года. Есть решение суда, по которому папа и я можем забирать Лизу и Алину в субботу. Но исполнители не исполняют его. Получается, мама и ее родственники крутят законом и судебными решениями, как хотят. И видно, что в этом им помогают чиновники и судьи.
Когда я добивался, чтобы остаться с папой, я прошел через ад. В ясамальской опеке мне вообще не дали написать: «Я хочу остаться с папой». Просто ручку из рук вырвали. До того, как меня позвали в кабинет, я слышал, что люди из опеки кричали на папу и его адвоката.
А уж суд по вопросу, чтобы папа и я могли спокойно общаться с сестрами, шел два года. И дальше идет. Чего там только не было. Сестер не приводили на экспертизу. Потом привели только Лизу. Алину, наверное, боялись показывать. Она младше, она более откровенная, ее трудно заставить говорить по заученному. Я прочитал, что Лиза там говорила. Было видно, что ее заставляли врать. А эксперт написала не то, что на самом деле (я же знаю, как думают мои сестры). Вообще какие-то глупости написала.
Я знаю, что мой дедушка Фуад ходит и говорит им гадости про папу. Письма пишет. Просит решить все в их пользу. Я даже письмо его читал. Таких гадостей я раньше не читал никогда. В письме как будто не папа, а монстр какой-то.
Непонятно, почему чиновники не действуют по закону и слушают дедушку? Когда был суд по тому, с кем оставить детей, я четко и громко сказал, что хочу остаться с папой. Мне было уже больше десяти лет. Это значит, что мое желание судьи должны принять во внимание. Я даже письма им писал. Но они плевать хотели на меня и на закон. Они моего дедушку слушали. В одном суде, когда я услышал, что меня оставляют с мамой, я встал и сказал, что не выйду из комнаты. Так и был там полчаса, пока папа не уговорил меня пойти.
Ничего странного, что я остался с папой. Это мой самый близкий человек. Когда я болел, он всегда был со мной. Когда у меня была травма колена, он два месяца носил меня на руках, всегда ходил к врачам. Уроки с папой. На спорт тоже. Везде. И вообще мы всегда вместе. Но никто не хотел в этом разбираться. Все слушали деда. Заняло два года, прежде чем мне разрешили официально остаться с папой.
Я прошел через ад, слезы, не спал ночами. Мои сестры стали какими-то зомби, которые думают одно, говорят другое. Даже по вотсапу и телеграмму им не дают свободно с нами общаться. Как говорит папа, временное судебное решение по встречам без мамы было дано, чтобы сохранить эмоциональную связь между ним и девочками, пока суд разбирает, как им общаться. Но эта эмоциональная связь потеряна. Алину я вообще не вижу, говорят, что она боится. Чего боится, непонятно. Меня, что ли? Папу?
А Лизу тут отпустили к нам один раз через два года. Но это уже другая Лиза. Прямо ничего не говорит, все время глаза отворачивает. Мы с папой даже не говорили с ней об отношениях этих. Просто в «Дженгу» поиграли, поболтали. Но видно, сильно над ней поработали. Чужая она показалась. Да и отпустили видно не просто так. Видно, проблемы там у них. Говорят, заболел дедушка, ему теперь трудно тапшевать. Вот и манипулируют.
Папа спросил у исполнителей, если Лиза пришла один раз, значит, может приходить, почему они не исполняют? Видно же, что мама тут все закрутила. А они все равно ничего не делают. Уже Лиза больше не приходит.
А все эти суды, исполнители должны были сделать так, чтобы мы нормально общались. И чего теперь? Послушали дедушку Фуада. И сделали так, как он хотел. Ему хорошо, а детям устроили ад. Зато профессор дедушка доволен, да? И дедушка выше закона, так получается?
Мне непонятно, зачем чиновники, исполнители и судьи слушают, развесив уши, а не действуют по закону? Здесь же вопрос о детях, как они теперь будут жить. Есть закон, где все прописано, как понять ситуацию, что надо делать. Неужели чиновники и судьи такие неглубокие и неопытные, что готовы слушать человека только потому, что он пожилой, профессор и когда-то им лекции читал? Как дети, правда. Или им просто плевать. Хотят просто сделать старому человеку приятно. А дед пользуется этим.
И вот результат: мы с сестрами нормально не общаемся, все несчастны. Ладно, у папы с мамой отношения плохие, но мы-то тут при чем? Довели до того, что я сам уже в суд подал, чтобы сестер нормально видеть. Посмотрим, включится ли совесть у судей и особенно исполнителей на этот раз».
Вместо резюме
Как видно из письма, даже подросток понимает, где правда, а где несправедливость. Хотя перед его глазами происходит вещи, которая детская психика, по счастью, пока еще неспособна органично принять.
Но ведь те взрослые, кто облечен властью и правом решать, и кто два года не дают отцу видеть своих дочек, а брату – родных сестер, когда-то ведь тоже были детьми.
Так может, если им безразлична боль взрослого человека, они отзовутся на страдания его детей?