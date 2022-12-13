Эстония: война в Украине быстро не закончится

По его словам, с 24 февраля Россия потеряла около 1 400 танков, что в численном отношении является «колоссальной цифрой», но в процентном отношении, учитывая российские резервы, это не так много: «По состоянию на сегодня на базах России стоит около 9000 танков, не самых современных и новых, но всё же танков. Исходя из того, что из трёх танков можно сделать один [годный для использования], то простая математика говорит о том, что у России есть минимум 3000 танков. Это очень большое число, представляющее угрозу не только для Украины, но и для соседних с ней стран».

По данным Гросберга, Россия также потеряла около 500 различных артиллерийских систем, что составляет лишь 10% от систем вооружения, имевшихся в России к началу войны.

По словам Гросберга, такая же ситуация с боеприпасами, которые Россия пыталась купить в Северной Корее и Иране, также приняв на вооружение белорусские боеприпасы: «По нашим оценкам, перед войной в России было около 17 миллионов единиц боеприпасов, из которых 10 миллионов израсходованы, - сказал он. – В конце лета расход боеприпасов был очень большим. Были дни, когда делалось от 20 тысяч до 60 тысяч [артиллерийских] выстрелов, это безумное количество».