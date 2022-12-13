Олигархи распределяют украинские земли, еще сочащиеся кровью украинская драма
Компания «Агрокомплекс» бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева захватила более 1,6 тысяч квадратных километров сельскохозяйственных земель на аннексированных территориях Украины.
Тут на днях выступал канцлер Германии Олаф Шольц. И сказал интересную вещь: «Когда бы я ни говорил с Путиным, всякий раз он заявлял весьма четко, что для него это вопрос завоевания. Он просто хочет при помощи насилия захватить часть территории Украины».
Мы вот десятый месяц войны гадаем, а каковы истинные цели этой агрессии. И вдруг выясняется, что «денацификация», продвижение «русского мира» и все прочее – обычная словесная шелуха. Все проще, примитивнее, в лучших традициях средневековья – захват земель, активов и передача в собственность олигархам, к числу которых, без всяких сомнений, относится Александр Ткачев, экс-министр и нынешний сельскохозяйственный олигарх.
Бывшие собственники сельскохозяйственных угодий в Украине сообщают, что к ним приходили назначенные в ЛДНР российские чиновники и заявляли, что украинская земля теперь принадлежит им. Большинству угрожали оружием, если они отказывались переписывать собственность. Некоторым, правда, разрешали оставить свои участки. Но при условии, что 70% урожая по фиксированным ценам, то есть – в разы ниже рыночных, уйдут в Россию или марионеточным правительствам ЛНР или ДНР.
В первую очередь экспроприация земли проводилась у тех, кто был связан с украинскими администрациями либо служил в армии Украины. А чиновник из российской администрации Крыма Павел Харламов подтвердил, что участвовал от имени ЛНР в объединении нескольких сельскохозяйственных активов. Украинский собственник сельскохозяйственной компании «Агротон» господин Журавлев говорит, что именно Харламов приходил к нему с группой вооруженных людей с тем, чтобы отобрать его собственность.
Ванны, стиральные машинки и сотовые телефоны для рядового состава, сельхозугодия, металлопрокат и прочие активы для олигархов. Вторгнувшись в Украину, в XXI веке Россия решительно вводит нормы нового Средневековья. И призывает своих граждан воевать за это.
Впрочем, ничего нового в этих действиях нет. Через несколько дней после аннексии Крыма туда срочно прибыл десант российских чиновников, которые действовали точно так же – начали «отжимать» у украинских собственников наиболее лакомую недвижимость и участки земли.
Современный бизнес обладает иным набором инструментов приобретения привлекательной недвижимости – тут и выкуп акций, и увеличение собственных долей в собственности и многое другое. Но где современность – и где Пригожин. Приставить к голове собственника пистолет и тем самым сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться – вот бизнес-тактика российских олигархов.
Не вызывает удивления, что такой подход требует внешней экспансии. В России все поделено и распределено. Само собой – между теми, кто близок к телу. Но им мало, им хочется еще, и они с надеждой смотрят на Кремль: «Кормилец, надо бы добавить». И кормилец добавляет, пускаясь в невообразимые внешнеполитические авантюры.
То в Сирии, стремясь продавить четыре трубы «Турецкого потока». То теперь в Украине, поставив перед собой задачу совершенно тотальную, а потому неисполнимую: полностью приватизировать Украину, распределив ее куски, еще сочащиеся кровью, между своими приближенными…