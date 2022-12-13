Тут на днях выступал канцлер Германии Олаф Шольц. И сказал интересную вещь: «Когда бы я ни говорил с Путиным, всякий раз он заявлял весьма четко, что для него это вопрос завоевания. Он просто хочет при помощи насилия захватить часть территории Украины».

Мы вот десятый месяц войны гадаем, а каковы истинные цели этой агрессии. И вдруг выясняется, что «денацификация», продвижение «русского мира» и все прочее – обычная словесная шелуха. Все проще, примитивнее, в лучших традициях средневековья – захват земель, активов и передача в собственность олигархам, к числу которых, без всяких сомнений, относится Александр Ткачев, экс-министр и нынешний сельскохозяйственный олигарх.

Бывшие собственники сельскохозяйственных угодий в Украине сообщают, что к ним приходили назначенные в ЛДНР российские чиновники и заявляли, что украинская земля теперь принадлежит им. Большинству угрожали оружием, если они отказывались переписывать собственность. Некоторым, правда, разрешали оставить свои участки. Но при условии, что 70% урожая по фиксированным ценам, то есть – в разы ниже рыночных, уйдут в Россию или марионеточным правительствам ЛНР или ДНР.

В первую очередь экспроприация земли проводилась у тех, кто был связан с украинскими администрациями либо служил в армии Украины. А чиновник из российской администрации Крыма Павел Харламов подтвердил, что участвовал от имени ЛНР в объединении нескольких сельскохозяйственных активов. Украинский собственник сельскохозяйственной компании «Агротон» господин Журавлев говорит, что именно Харламов приходил к нему с группой вооруженных людей с тем, чтобы отобрать его собственность.

Ванны, стиральные машинки и сотовые телефоны для рядового состава, сельхозугодия, металлопрокат и прочие активы для олигархов. Вторгнувшись в Украину, в XXI веке Россия решительно вводит нормы нового Средневековья. И призывает своих граждан воевать за это.