Баскетбольная лига Азербайджана: 10-й тур открывают «Серхедчи» и «Олимпик»
Сегодня стартует 10-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В Спортивном центре «Серхедчи» в 19:15 начнется матч между командами «Серхедчи» (Баку) и «Олимпик» (Шеки).
Игра будет показана в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Остальные три матча 10-го тура будут сыграны 17 и 18 декабря. Встретятся: «Нефтчи» (Баку) – «Сабах» (Баку), AAAF (Хырдалан) – «Гянджа», «Зирвя» (Астара) – НТД (Баку).
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 17 очков (9 матчей)
2. AAAF – 15 (9)
3. «Сабах» - 15 (9)
4. НТД – 15 (9)
5. «Серхедчи» - 14 (9)
6. «Олимпик» - 11 (9)
7. «Нефтчи» – 11 (9)
8. «Зирвя» - 10 (9).