Арестован еще один высокопоставленный чиновник Нахчывана

Сабаильский районный суд Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Хиджрана Ягуб оглу Рустамова в связи с продолжающимся уголовным делом в Службе государственной безопасности.

АПА сообщает, что решением судьи от 13 декабря 2022 года в отношении Хиджрана Рустамова избрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках продолжающегося уголовного дела Хиджран Рустамов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 212 миллионов 361 тысячи манатов госсредств, предназначенных для работ по строительству и благоустройству в Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее по этому делу были арестованы высокопоставленные должностные лица Государственного таможенного комитета и министр финансов НАР.