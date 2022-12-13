Россия снова ударила по Киеву

Утром в среду, 14 декабря, в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. В Киеве прозвучало несколько взрывов, мэр города Виталий Кличко подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.

Взрывы в Киеве прозвучали около 6:30 по местному времени. По словам Кличко, в Киевской области и над Киевом ПВО сбили уже 10 дронов-«шахедов».

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в Киеве и Киевской области в небе прогремели мощные взрывы. Сработали системы противовоздушной обороны. Кулеба призвал граждан находиться в укрытиях.

Перед громкими и объемными взрывами в воздухе были слышны звуки иранских дронов «Шахед».