Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана обновлено 12:21

В городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с председателем Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши для участия в первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана, сообщает официальный сайт главы государства.

Сообщается, что в международном аэропорту города Туркменбаши в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, другие официальные лица.