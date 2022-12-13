Главы сепаратистов приедут к Путину

Президент России Владимир Путин 20 декабря впервые встретится с главами сепаратистских администраций оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

О подготовке к встрече рассказали два источника, близких к администрации Путина, и один - к Госдуме.

Главы новых регионов, скорее всего, будут обсуждать с президентом открытие на территориях представительств «федеральных органов власти и выполнение плана по восстановлению объектов инфраструктуры».