США передадут Украине Patriot

США рассматривают передачу Украине одной батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, которая включает до восьми пусковых установок, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Решение, скорее всего, будет принято на этой неделе, о нем могут объявить в четверг 15 декабря, говорят три источника АР. По словам двух из них, Patriot выделят из запасов Пентагона и переместят из другой страны.

США планируют отправить одну батарею Patriot, говорят источники АР. Она включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести по четыре ракеты.

Система также включает в себя радар, станцию управления, компьютеры, генераторы, отмечают в агентстве. Обычно требуется около 90 человек для эксплуатации и обслуживания системы, но с фактическим запуском систем могут справиться трое военных.