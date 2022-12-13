Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:45

Еще свежи в памяти впечатления от провального визита в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, после которого в некогда близких, стратегических отношениях Вашингтона с Эр-Риядом воцарился арктический холод, как в «Королевство песка и нефти» пожаловал китайский лидер Си Цзиньпин, принявший участие в серии арабо-китайских саммитов, где он выступил за расширение партнерства со странами Персидского залива, причем не только в энергетике, но и в военной сфере. Аналитики не исключают, что экономические темпы, заданные Китаем в направлении арабского мира, вполне могут привести к вытеснению США и других западных стран из региона Ближнего Востока.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, закупает в настоящее время более 10 миллионов баррелей «черного золота» в сутки, половина из которых поступает из стран Ближнего Востока. За последние семнадцать лет торговля между КНР и арабским миром увеличилась почти в десять раз, товарооборот возрос с 36,7 миллиарда долларов в 2004 году до 330 миллиардов - в 2021-м. Эти впечатляющие цифры позволили Поднебесной не только опередить США, Великобританию и страны Евросоюза, но и стать основным торговым партнером для всех арабских стран. Также не оставляют равнодушными цифры китайских инвестиций в экономику арабских стран – их объем с 2005 по 2021 годы составил почти 214 миллиардов долларов. Если же учесть, что в системе приоритетов ближневосточных нефтегазодобывающих стран экспорт энергоресурсов в КНР стоит на первом месте, то можно констатировать, что связи Китая с арабским миром трансформировались в качественно новое экономическое измерение. И все-таки главная причина того, что Пекин предпринимает колоссальные усилия, чтобы любой ценой вырвать монархии Ближнего Востока из стратегических объятий США, заключается в перманентной зависимости КНР от импорта сырой нефти и особенно природного газа, ежегодный объем которого превышает 120 миллиардов (!) кубометров.

Следует отдать должное профессионализму и стратегическому чутью руководителей китайской внешней политики, вовремя понявших, что стремление арабских стран (и не только саудитов) развивать экономическое сотрудничество с США довольно скоро превратилось в тотальную политическую зависимость арабов от Вашингтона, которая арабов, естественно, не устраивала. В результате арабский мир, на практике осознавший минусы зависимости от одной сверхдержавы, стал поглядывать на Восток и прежде всего на Китай, чьи экономические потребности способны обеспечить основной прирост мирового спроса на нефть и природный газ как минимум на ближайшие десять-двадцать лет. Таким образом, рано или поздно, но взаимное притяжение ведущих в мире потребителя и поставщика энергоресурсов должно было привести к сближению Китая и Саудовской Аравии. И не только в экономической, но и военно-политической плоскости. Что, собственно, и происходит на наших глазах. Пекин и Эр-Рияд смогут внести большой вклад в проблему стабилизации мировых рынков нефти. Богатое нефтяными ресурсами саудовское королевство и гигантский рынок Китая гармонично дополняют друг друга, сотрудничество двух стран в нефтяной области вполне соответствует общим интересам. Наряду с нефтью обе страны ведут переговоры по таким направлениям, как электричество, возобновляемые источники энергии, водород…

Напомним, что в результате визита в Китай короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза в 2017 году между сторонами были подписаны соглашения на общую сумму 65 миллиардов долларов. Что же касается соглашения о партнерстве, подписанного в ходе недавнего визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд, то оно включило в себя несколько контрактов и протоколов о намерениях на сумму 50 миллиардов долларов. Речь, в частности, шла о расширении взаимодействия при реализации программы «Видение Саудовской Аравии-2030», а также стратегической инициативы «Один пояс — один путь». Примечательно, что визит председателя Си в Саудовскую Аравию последовал практически сразу после провального ближневосточного вояжа президента США Джо Байдена, который безуспешно пытался уговорить (заставить?) саудовского «принца-хипстера» Мухаммеда бин Салмана дезавуировать решения ОПЕК+ сократить поставки нефти, чем завел американо-саудовские отношения в глухой тупик. Председатель Си мастерски использовал промах Байдена, написав в своей статье для саудовских СМИ, что целью его визита в Эр-Рияд является укрепление равноправных и взаимовыгодных отношений Пекина с арабским миром.