Тегеранские страдания: меня бросил мой Пекин, лучше жил бы я один продолжение главной темы
МИД Ирана вызвал посла Китая, основного союзника Исламской Республики, чтобы выразить свое «крайнее недовольство» совместным заявлением, опубликованным по завершении встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Повод к протестам иранской стороны совершенно надуманный. И касается трех небольших островов в Персидском заливе - Большой и Малый Томб и Абу Муса, которые Иран, пользуясь слабостью только возникших Объединенных Арабских Эмиратов, оккупировал и аннексировал в 1971 году.
ОАЭ тогда только формировались, на арабской стороне Персидского залива существовал серьезный военно-политический вакуум, а это, как известно, самый благоприятный момент, чтобы более сильный сосед прихватил себе кусочек территории. Мелочь, как говорится, а приятно, вот и Иран не стал себе отказывать в этом удовольствии.
В заключительном заявлении встречи, на которой присутствовали высокопоставленные лица ССАГПЗ, а также председатель Си Цзиньпин, говорилось: «Лидеры подтвердили свою поддержку всех мирных усилий, включая инициативу и усилия Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения вопроса о трех островах: Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, путем двусторонних переговоров в соответствии с нормами международного права, и решить этот вопрос в соответствии с международной законностью».
Этого оказалось достаточно, чтобы Тегеран встал на дыбы. «Три острова Персидского залива являются неотделимыми частями Ирана и частью вечных владений нашей родины. Мы твердо настаиваем на необходимости уважать территориальную целостность Ирана», - отписался в Твиттере глава иранской дипломатии Хоссейн Амир-Абдоллахиан.
А бывший иранский дипломат Абдолреза Фараджи Рад вообще заявил, что «Если эта тенденция в поведении Китая сохранится, менее чем через десять лет Китай будет вызывать у Ирана не меньше беспокойства, чем Америка». Добавив при этом: «Похоже, Китай отказался от своего 25-летнего соглашения о сотрудничестве с Ираном».
Иранский аналитик Али Хосейн Газизаде пошел еще дальше. И написал в своем Твиттере: «Три острова в Персидском заливе были объектом самых серьезных угроз безопасности против Ирана в последние десятилетия. Китайцы, как стратегические союзники Исламской Республики, не поддерживали Иран. А теперь – верите ли вы, что с такими союзниками территориальная целостность Ирана будет сохранена?»
Очевидно, что вопрос не в декларации. И не в трех островах, которые, говоря откровенно, особого стратегического значения не имеют. Все дело в 34 миллиардах долларов, которые по итогам визита председателя Си Цзиньпина в Эр-Рияд Китай намерен вложить в развитие Саудовской Аравии, главного антагониста Тегерана в Персидском заливе.
Продовольственная безопасность, общественное здравоохранение, зеленые инновации, энергетическая безопасность, межцивилизационный диалог, развитие молодежи, а также безопасность и стабильность, а отдельным пунктом – развитие ракетной программы Саудовской Аравии – вот что было главным в 34 соглашениях, подписанных во время визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд. Более того – лидер Китая призвал к формированию более тесного китайско-арабского сообщества «с единой судьбой». Что и было зафиксировано в договоре о гармонизации саудовской программы Vision-2030 и китайской инициативы «Пояс и Путь».
«Китай будет и впредь твердо поддерживать страны ССАГПЗ в их собственной безопасности... и создании системы коллективной безопасности для стран Персидского залива», - заявил Си Цзиньпин в ходе своего визита. Куда подтянулось большинство лидеров арабских стран - от Египта, до премьеров Алжира и Марокко, которые при этих словах дружно аплодировали.
«Как же так», - возопили в Тегеране. – «Это же мы эксклюзивные партнеры Китая, это у нас договор о стратегическом партнерстве с Пекином на 25 лет. Он нам все это должен дать, а не арабам». Мохаммад Джамшиди, заместитель начальника штаба по политическим вопросам иранского президента, вообще заявил: «Напоминание коллегам в Пекине. В то время как Саудовская Аравия вместе с США поддерживала ИГИЛ/«Аль-Каиду» в Сирии и жестоко обращалась с Йеменом, Иран боролся с этими террористическими группами, чтобы восстановить региональную стабильность и безопасность и предотвратить распространение нестабильности как на Восток, так и на Запад».
Но проблема Тегерана заключается в том, что все его стенания не имеют для Пекина никакого значения. Китай свою внешнюю политику строит на весьма прагматической основе. Ему нет необходимости учитывать чувствительность своих партнеров в региональных конфликтах. Есть прибыль и экономические перспективы – работаем. Нет – общий привет, вы там держитесь, мы обязательно придем. Как появится время.
Тегеран продемонстрировал полное непонимание китайских подходов. Поэтому сейчас возмущаться не имеет смысла. 25-летнее соглашение с Пекином остается пока только на бумаге. Китай сейчас действует не в интересах Ирана, а в своих собственных. Откровенно говоря, проблемы Тегерана волнуют его крайне мало. У него есть свои проблемы, свои интересы, и продвигать он будет только их.
А все остальные могут быть довольными или недовольными - его это совершенно не интересует. Поэтому Тегеран может страдать сколько угодно и петь об этих страданиях до бесконечности – на Пекин этого никакого впечатления не произведет.