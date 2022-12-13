Икрам Нур, автор haqqin.az 11:06

МИД Ирана вызвал посла Китая, основного союзника Исламской Республики, чтобы выразить свое «крайнее недовольство» совместным заявлением, опубликованным по завершении встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии. Повод к протестам иранской стороны совершенно надуманный. И касается трех небольших островов в Персидском заливе - Большой и Малый Томб и Абу Муса, которые Иран, пользуясь слабостью только возникших Объединенных Арабских Эмиратов, оккупировал и аннексировал в 1971 году.

ОАЭ тогда только формировались, на арабской стороне Персидского залива существовал серьезный военно-политический вакуум, а это, как известно, самый благоприятный момент, чтобы более сильный сосед прихватил себе кусочек территории. Мелочь, как говорится, а приятно, вот и Иран не стал себе отказывать в этом удовольствии. В заключительном заявлении встречи, на которой присутствовали высокопоставленные лица ССАГПЗ, а также председатель Си Цзиньпин, говорилось: «Лидеры подтвердили свою поддержку всех мирных усилий, включая инициативу и усилия Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения вопроса о трех островах: Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, путем двусторонних переговоров в соответствии с нормами международного права, и решить этот вопрос в соответствии с международной законностью». Этого оказалось достаточно, чтобы Тегеран встал на дыбы. «Три острова Персидского залива являются неотделимыми частями Ирана и частью вечных владений нашей родины. Мы твердо настаиваем на необходимости уважать территориальную целостность Ирана», - отписался в Твиттере глава иранской дипломатии Хоссейн Амир-Абдоллахиан. А бывший иранский дипломат Абдолреза Фараджи Рад вообще заявил, что «Если эта тенденция в поведении Китая сохранится, менее чем через десять лет Китай будет вызывать у Ирана не меньше беспокойства, чем Америка». Добавив при этом: «Похоже, Китай отказался от своего 25-летнего соглашения о сотрудничестве с Ираном».

Иранский аналитик Али Хосейн Газизаде пошел еще дальше. И написал в своем Твиттере: «Три острова в Персидском заливе были объектом самых серьезных угроз безопасности против Ирана в последние десятилетия. Китайцы, как стратегические союзники Исламской Республики, не поддерживали Иран. А теперь – верите ли вы, что с такими союзниками территориальная целостность Ирана будет сохранена?» Очевидно, что вопрос не в декларации. И не в трех островах, которые, говоря откровенно, особого стратегического значения не имеют. Все дело в 34 миллиардах долларов, которые по итогам визита председателя Си Цзиньпина в Эр-Рияд Китай намерен вложить в развитие Саудовской Аравии, главного антагониста Тегерана в Персидском заливе. Продовольственная безопасность, общественное здравоохранение, зеленые инновации, энергетическая безопасность, межцивилизационный диалог, развитие молодежи, а также безопасность и стабильность, а отдельным пунктом – развитие ракетной программы Саудовской Аравии – вот что было главным в 34 соглашениях, подписанных во время визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд. Более того – лидер Китая призвал к формированию более тесного китайско-арабского сообщества «с единой судьбой». Что и было зафиксировано в договоре о гармонизации саудовской программы Vision-2030 и китайской инициативы «Пояс и Путь». «Китай будет и впредь твердо поддерживать страны ССАГПЗ в их собственной безопасности... и создании системы коллективной безопасности для стран Персидского залива», - заявил Си Цзиньпин в ходе своего визита. Куда подтянулось большинство лидеров арабских стран - от Египта, до премьеров Алжира и Марокко, которые при этих словах дружно аплодировали.