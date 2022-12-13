Растет число участников акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Шуша – Ханкенди. Как сообщил haqqin.az руководитель Общественного объединения регионального центра по правам человека и СМИ Халид Казымов, по его словам, участники акции в настоящее время озвучивают лозунги, требуя прекращения экологического вандализма.

Требования протестующих не изменились: они требуют встречи с командующим российских миротворцев генерал-майором Андреем Волковым.