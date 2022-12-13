Китай выбирает смертельное пике в тени Поднебесной
Со вторника китайские граждане смогут перемещаться по стране, не отмечаясь в специальном приложении для телефонов, которое отслеживает их поездки. Три года подряд регистрация в государственной "Маршрутной карте связи" была обязательной процедурой для всех, чтобы фиксировать возможное пребывание людей в зонах повышенного риска заболевания COVID-19. Если внезапно в каком-то месте вспыхивала заболеваемость, все, кто находился там, даже будучи проездом, обязаны были сесть на карантин: соответствующая база граждан создавалась приложением.
Теперь эта мера позади, как и целый ряд других строгостей. Еще раньше, 7 декабря, китайская Национальная комиссия здравоохранения огласила целый список послаблений. Отныне можно пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места, не предъявляя паспорт здоровья с указанными прививками. Исключения оставлены для домов престарелых, больниц и школ.
Заработали рестораны, которые несколько лет могли торговать только на вынос, что разорило многих владельцев малого бизнеса. Там будет процедура проверки тестов, но, по крайней мере, нормальность начнет возвращаться в жизнь китайцев.
Бессимптомные больные ковидом или те, у кого легкие симптомы, больше не будут помещаться в специальные карантинные лагеря, а смогут отлежаться дома. Не будут изолироваться целые жилые кварталы в случае выявления инфицированных. Запрещено блокировать выходы из домов и подъезды в местах проживания заболевших.
Отказ от самых жестких мер борьбы с ковидом связывают с недавними протестами, спровоцированными гибелью людей в Урумчи во время пожара, когда блокированные выходы не позволили им спастись. По Китаю прошли демонстрации, на которых звучали даже антивластные лозунги, что не могло понравиться руководству страны. Кроме того, китайская экономика, угнетенная локдаунами, убивавшими активность в многомиллионных городах, резко сбавила темпы роста. С этим нужно было что-то делать.
Однако тут Поднебесную могут поджидать смертельные сюрпризы. В минувшее воскресенье в Пекине в поликлиниках было зафиксировано 22 тысячи пациентов с симптомами простудных заболеваний. И все бы ничего, но это в 16 раз больше, чем неделей раньше.
В декабре китайские студенты сдают выпускные экзамены, и это означает, что миллионы молодых людей разъедутся по стране. В январе традиционное празднование Нового лунного года, которое принято проводить с родными, это еще одно массовое перемещение, чреватое массовым инфицированием.
Проблема в том, что жесткие карантинные меры в стране не были подкреплены повсеместным вакцинированием. Так, в самой уязвимой категории людей старше 80 лет бустерную дозу получили лишь 40%. Кроме того, китайская вакцина оказалась малоэффективной. У граждан не выработался коллективный иммунитет, как в других странах, где применялись вакцины типа Pfizer или AstraZeneca. Существует недостаток лекарств и больничных коек на случай резкого роста заболеваемости. В результате резкая вспышка может привести к смерти от одного до двух миллионов людей, по разным прогнозным моделям.
Выходит, и оставлять жесткую антиковидную политику нельзя, но и отказываться от нее рискованно. Пекин, похоже, решил-таки рискнуть.