Со вторника китайские граждане смогут перемещаться по стране, не отмечаясь в специальном приложении для телефонов, которое отслеживает их поездки. Три года подряд регистрация в государственной "Маршрутной карте связи" была обязательной процедурой для всех, чтобы фиксировать возможное пребывание людей в зонах повышенного риска заболевания COVID-19. Если внезапно в каком-то месте вспыхивала заболеваемость, все, кто находился там, даже будучи проездом, обязаны были сесть на карантин: соответствующая база граждан создавалась приложением.

Теперь эта мера позади, как и целый ряд других строгостей. Еще раньше, 7 декабря, китайская Национальная комиссия здравоохранения огласила целый список послаблений. Отныне можно пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места, не предъявляя паспорт здоровья с указанными прививками. Исключения оставлены для домов престарелых, больниц и школ.

Заработали рестораны, которые несколько лет могли торговать только на вынос, что разорило многих владельцев малого бизнеса. Там будет процедура проверки тестов, но, по крайней мере, нормальность начнет возвращаться в жизнь китайцев.

Бессимптомные больные ковидом или те, у кого легкие симптомы, больше не будут помещаться в специальные карантинные лагеря, а смогут отлежаться дома. Не будут изолироваться целые жилые кварталы в случае выявления инфицированных. Запрещено блокировать выходы из домов и подъезды в местах проживания заболевших.

Отказ от самых жестких мер борьбы с ковидом связывают с недавними протестами, спровоцированными гибелью людей в Урумчи во время пожара, когда блокированные выходы не позволили им спастись. По Китаю прошли демонстрации, на которых звучали даже антивластные лозунги, что не могло понравиться руководству страны. Кроме того, китайская экономика, угнетенная локдаунами, убивавшими активность в многомиллионных городах, резко сбавила темпы роста. С этим нужно было что-то делать.