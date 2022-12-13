Самые волшебные дни года уже стучатся в наши двери. Да, речь идет о празднике, который все ждут с нетерпением – Новом годе. Обещаем, что сеть магазинов «Kontakt» и в этот праздник порадует вас новыми кампаниями.

СКИДКИ ДО 50% НА НАЛИЧНЫЕ ПОКУПКИ. Именно в этот праздник в «Kontakt» будут скидки, которые точно подойдут любому бюджету. Все, что вам нужно сделать, это прийти в один из магазинов сети с 16 декабря по 15 января и выбрать то, о чем вы мечтали весь год. Если у вас нет возможности заплатить всю сумму наличными сразу, не волнуйтесь, потому что сеть предоставила вам возможность рассрочить выплату на 3 месяца.

УСЛОВИЯ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА, БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, БЕЗ КОМИССИИ. Если же вас интересует рассрочка на длительное время, в этом случае вас ждут выгодные условия кредита. Так, в новом году вас ждет новый смартфон. Теперь вы можете приобрести новый телефон в рассрочку на 12 месяцев, без первоначального взноса, без процентов, телевизор, новейшую бытовую технику, домашний текстиль – на 12 месяцев, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии, а брендовую мебель – на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ 10-КРАТНУЮ СУММУ КУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. Кампания «Шеш-Гоша», благодаря которой ежегодно выигрывают более тысячи покупателей сети, на этот раз подарит вам в 10 раз больше радости. Т.е. сейчас вы можете вернуть себе не только 100% стоимости купленного вами товара, но и его 10-кратную стоимость. Для участия в акции достаточно приобрести продукцию наличными, в кредит или оплатой в три раза. Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

Теперь расскажем о самых интересных предложениях:

Сковорода с гранитным покрытием Morelli диаметром 24 см станет вашим отличным помощником в праздничные дни. На сковороде с антипригарным покрытием вы сможете приготовить вкусные блинчики или пожарить что-нибудь другое. Сковороду можно купить всего за 10 манатов вместо 25.

диаметром 24 см станет вашим отличным помощником в праздничные дни. На сковороде с антипригарным покрытием вы сможете приготовить вкусные блинчики или пожарить что-нибудь другое. Сковороду можно купить всего за 10 манатов вместо 25. Самый востребованный смартфон последнего времени - Blackview A95 – полюбился всем широким экраном 6,52", памятью 128 GB и доступной ценой. А во время акции цена телефона станет еще доступнее. Теперь вы сможете купить телефон всего за 399 манатов, а не за 500.

– полюбился всем широким экраном 6,52", памятью 128 GB и доступной ценой. А во время акции цена телефона станет еще доступнее. Теперь вы сможете купить телефон всего за 399 манатов, а не за 500. И экономично, и функционально – речь идет о посудомоечной машине Bosch вместимостью 12 комплектов. А потратите вы на нее всего 799 манатов вместо 1100. С этой посудомойкой у вас появится больше свободного времени, которое вы сможете уделить себе и вашим гостям.

вместимостью 12 комплектов. А потратите вы на нее всего 799 манатов вместо 1100. С этой посудомойкой у вас появится больше свободного времени, которое вы сможете уделить себе и вашим гостям. Жемчужина новогоднего стола – скатерть. Если вы согласны с нами, торопитесь приобрести скатерть с изысканными вышивками бренда Sarvagelli всего за 7 манатов в месяц.

Конечно, предложения сети «Kontakt» на этом не заканчиваются. Поэтому заходите в ближайший магазин сети или перейдите на сайт kontakt.az, чтобы найти подарки для всей семьи.

«Kontakt» поздравляет вас с наступающим Новым годом!