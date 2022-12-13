Для проведения мониторингов создана рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства, Азербайджанского института пищевой безопасности, Центра здоровья животных и ветеринарных услуг агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана и Центра контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

В ходе мониторинга был проведен обзор охотничьих хозяйств Устибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, водно-болотных угодий, прибрежных зон и других территорий Апшеронского, Ширванского, Агджабединского и Ленкоранского национальных парков в Сальянском, Агджабединском и Ленкоранском районах. Также проведен общий осмотр диких птиц, отловлены несколько птиц с целью выявления возбудителя болезни.

В то же время в тот же период в промышленных крупных и мелких птицеводческих предприятиях, действующих в Баку, Губинском, Хачмазском, Джалилабадском, Билясуварском, Бейлаганском, Сабирабадском и Апшеронском районах, а также в семейных хозяйствах столицы и ряда регионов были взяты диагностические пробы для лабораторного исследования, а также общий осмотр хозяйств по всей стране. Проведены целенаправленные информационно-пропагандистские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, были собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

В ходе мониторинга 12-16 декабря проведены наблюдения за бешенством и чумой мелких рогатых животных в природных зонах, семейных и фермерских хозяйствах, а также взятие диагностических проб при обнаружении больных или павших животных.