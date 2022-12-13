Профилактика заболеваний животных: AQTA проводит комплексные мероприятия ФОТО
В целях защиты территории Азербайджана от высокопатогенного заболевания птичьим гриппом Агентством пищевой безопасности (AQTA) начаты очередные эпизоотологические мониторинги.
Для проведения мониторингов создана рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства, Азербайджанского института пищевой безопасности, Центра здоровья животных и ветеринарных услуг агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана и Центра контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.
В ходе мониторинга был проведен обзор охотничьих хозяйств Устибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, водно-болотных угодий, прибрежных зон и других территорий Апшеронского, Ширванского, Агджабединского и Ленкоранского национальных парков в Сальянском, Агджабединском и Ленкоранском районах. Также проведен общий осмотр диких птиц, отловлены несколько птиц с целью выявления возбудителя болезни.
В то же время в тот же период в промышленных крупных и мелких птицеводческих предприятиях, действующих в Баку, Губинском, Хачмазском, Джалилабадском, Билясуварском, Бейлаганском, Сабирабадском и Апшеронском районах, а также в семейных хозяйствах столицы и ряда регионов были взяты диагностические пробы для лабораторного исследования, а также общий осмотр хозяйств по всей стране. Проведены целенаправленные информационно-пропагандистские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, были собраны и проанализированы эпизоотологические данные.
В ходе мониторинга 12-16 декабря проведены наблюдения за бешенством и чумой мелких рогатых животных в природных зонах, семейных и фермерских хозяйствах, а также взятие диагностических проб при обнаружении больных или павших животных.