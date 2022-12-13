Госдеп раскритиковал Кремль: не настроены на конструктивный диалог

Госдепартамент во вторник подверг резкой критике отказ Кремля от мирных переговоров с Украиной и обещал предоставить Киеву необходимый ему оборонительный потенциал «столько, сколько потребуется», сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

«Похоже, что при каждой возможности русские отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог», — заявил представитель ведомства Нед Прайс на ежедневном брифинге.

Кремль ранее заявил, что никакого прогресса в урегулировании украинского конфликта не может быть, если Киев не признает оккупированные территории российскими.

«Видение Киева справедливого мира не встретило ответ со стороны Москвы. Ответом стали Бомбардировки и ракеты на украинские города и нападения на гражданские объекты, включая энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

США и союзники будут предоставлять Украине необходимую помощь в области безопасности, экономическую помощь, включая инфраструктурную, а также гуманитарную помощь, чтобы народ Украины мог пережить холодную зиму.

Комментарий Прайса прозвучал после того, как несколько американских СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Министр обороны Ллойд Остин должен одобрить этот план, а президент Байден утвердить это решение. Если план Пентагона осуществится, то Patriot станет самой эффективной системой ПВО дальнего радиуса действия, отправленной в Украину. 25B