Пушилин предложил «освободить» Одессу и Чернигов
Лидер сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин порекомендовал Москве присоединить к России Одессу и Чернигов, пишут российские СМИ.
«Русские города должны быть освобождены от киевского режима. Я думаю, мы без этого не обойдемся. Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», - сказал Пушилин.
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