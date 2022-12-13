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Психологи утверждают, а жизнь доказывает, что человек наиболее продуктивен тогда, когда находится в состоянии гармонии. А поскольку бытие определяет сознание, многое зависит от безопасности, экологичности, комфорта и уюта квартиры, в которой вы живете. И если у вас есть сомнения в том, что в условиях современного мегаполиса можно найти вышеназванное сочетание, их полностью развеет компания BCR - «Baku City Residence».

Итак, если у вас есть желание жить одновременно в современном городе и при этом наслаждаться природой, быть в максимальном удалении от суеты и в то же время на расстоянии 10 минут от центра Баку, советуем обратить пристальное внимание на современный жилой комплекс «Baku City Residence - Olimpik». Тем более что сейчас проводится беспрецедентная кампания по продаже квартир комплекса для АБСОЛЮТНО ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГОССЛУЖАЩИХ. Однако время такой кампании ограничено – возможность приобрести квартиру со скидкой в 10% есть только до 31 декабря, и на сегодняшний день более 70 квартир по столь льготной цене уже проданы. Учитывая постоянный рост цен на жилье, эксперты в сфере жилья предполагают 8-10% годовых при покупке недвижимости в этом районе.

Также следует иметь в виду, что проспект Гейдара Алиева превращается в основную артерию, соединяющую государственные структуры в единую комфортную среду. Здесь расположены крупные общественные строения, в том числе ставший одним из символов Баку Центр Гейдара Алиева, SOCAR Tower, Azersu Office Tower, Деревня атлетов, Национальная гимнастическая арена. Обладатели новых квартир приобретают не только новое жилье, но и новый образ жизни и статус. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить достоинства Baku City Residence-Olimpik. 1. Удобное расположение – комплекс находится рядом со всем необходимым для комфортной жизни: медучреждения, торговые центры, детские сады, учебные заведения, больницы и метро (станция «Кёроглу»). 2. У жильцов Baku City Residence Olimpik будет не только роскошный и огромный зеленый парк площадью в 9 га, но и собственный бульвар у озера Беюк-шор. 3. Здесь вы сможете начать вести здоровый образ жизни: в ЖК есть футбольные, баскетбольные и другие спортивные площадки на открытом воздухе, велосипедная дорожка, а также крытая фитнес-зона. 4. В комплексе восемь 16-этажных жилых зданий. При этом шесть домов комплекса уже полностью построены. 5. Что касается квартир, то они здесь на любой вкус и возможности – от 1-комнатных до 4-х комнатных. 6. В зданиях установлены высокоскоростные лифты KONE, обеспечивающие доступ в здания прямо с парковки, которая здесь двухуровневая, рассчитана на 945 мест и предусматривает наличие у жильцов даже электромобилей (для них есть зарядные станции).

Кроме того, купив квартиру в этом комплексе, вы можете быть уверены в собственной безопасности и быть спокойными за детей, ведь здесь установлена круглосуточная охрана и современная система видеонаблюдения. Кроме того, на территории будет работать школа. К другим достоинствам комплекса относится также наличие прачечной, химчистки, детского сада, кафе, ресторанов, спортивных площадок и велодорожек. Еще одной важной особенностью комплекса является наличие 25 тыс. кв. метров коммерческих площадей, что делает его привлекательным для развития бизнес-сферы и даст прекрасные инвестиционные возможности.

Инвестировать в приобретаемую недвижимость смогут и ее владельцы, что даст им возможность получить пассивный доход от сдаваемых в аренду квартир. При этом для инвесторов в недвижимость риски от инфляции и девальвации минимальные. Как говорят эксперты по недвижимости, ваша прибыль по портфелю останется проиндексированной в соответствии с рынком. А поскольку стоимость квартир в жилом комплексе будет только расти, вместе с ней будет расти стоимость и отдача от ваших инвестиций. Так что приобрести квартиру здесь - выгодное вложение капитала. Поэтому, если вы еще не задумывались о подарке себе на Новый год, то сейчас самое время, ведь до окончания кампании - 31 декабря - осталось мало времени. А количество льготных квартир ограничено. Напомним, льготная для госслужащих всех категорий 10%-я скидка действует на виды оплаты за приобретаемое в комплексе жилье. Это может быть ипотечное кредитование (сроком на 22 года), внутренние условия продаж (сроком до 3-х лет) или единовременная оплата. Отметим, что Baku City Residence предлагает для каждого индивидуально рассчитанные условия продажи при первом взносе от 25% сроком до 12 месяцев. Кроме того, квартиры можно приобрести по внутренней банковской ипотеке с первым взносом от 30% и 8% годовых. Так что торопитесь присоединиться к 70 счастливчикам, которые уже приобрели для себя не просто новую квартиру, а настоящий «билет» в новую жизнь в Baku City Residence - Olimpik.