Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:36

В Херсонской области начали строить новый город, сообщил назначенный Россией глава администрации Владимир Сальдо. «Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги», - заявил он. Поразительной мудрости решение. Начать строить прямо в районе фронта. С высоким риском оставить под напором украинской армии и эти территории. Да еще и планируется, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер. То-то турист туда ломанется.

Но за внешним идиотизмом этого действия по строительству города-сада скрывается железобетонная логика российских чиновников и близкого к ним бизнеса. Чтобы обеспечить их лояльность – им с самого верха негласно разрешено всласть воровать на оккупированных территориях. А строительство и «реконструкция» - самые идеальные способы для воровства. Один из влиятельных Z-патриотов, экс-министр госбезопасности и экс-глава Совбеза непризнанной «ДНР» Александр Ходаковский сокрушается: «Мы тут с вами про высокое, а мне рассказывают про одного скоробогатея, который на кураже, что поперла деньга, пошел вразнос и по пьяни разбил уже третий мерседес гелендваген. А где, как вы думаете, он так разбогател в наше трудное время? - На восстановлении Мариуполя». В деле «реконструкции» Мариуполя сейчас творится откровенный беспредел. Все негативное, что было и есть в российском строительном бизнесе, цветет там самым махровым чертополохом. Распилы и откаты, черный рынок строительных материалов. Даже обман нанятых строителей. Рабочие, отправленные туда, жалуются, что им обещали зарплаты от 130 до 250 тысяч рублей (2000 – 3900 долларов) и социальный пакет в виде временного жилья и трехразового питания. Но платят по 60-70 тысяч рублей (950 – 1100 долларов), а качество питания отвратительное.

Но могу вас уверить – в бухгалтерских документах проходят максимальные зарплаты, а то еще и премии. Нужно ли говорить, куда и в чьи карманы уходит разница? Активно принимают участие в этом празднике жизни и власти российских регионов. Нынешнюю коммунальную катастрофу в Санкт-Петербурге местные власти объясняют выделением средств на Мариуполь, причем эти средства ушли якобы именно из статьи, которая финансирует уборку улиц во второй российской столице. Словом, все как и предсказывал haqqin.az – Кремль предоставил местным властям и бизнесу возможность самой бессовестной наживы на бюджетных деньгах. А на возмущенные вопросы населения у них теперь прекрасная отговорка: «Все на восстановление разрушенного в Украине ушло. А что вы возмущаетесь? Уж не иноагент ли вы?» Понятно, что такие кадры, как гауляйтер Сальдо, просто мечтают «по-хорошему посоревноваться с Мариуполем». Перспективы-то обогащения в таком соревновании просто безграничные. Построили по документам, к примеру, какой-нибудь новенький стадион, а его «внезапно» разбомбило.