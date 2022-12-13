Захваченный Россией спустя несколько дней после вторжения в Украину город Мелитополь Запорожской области, куда россияне начали уже свозить бетонные плиты для строительства укреплений, может стать следующим фронтом войны в Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание напоминает, что позавчера у города был взорван мост, также в последнее время он подвергался регулярным ракетным обстрелам и диверсиям. Из чего журналисты делают вывод, что Мелитополь "станет следующей крупной фазой войны, украинским наступлением, призванным вытеснить российские войска с юга Украины".