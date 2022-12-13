Назван следующий фронт наступления украинцев американские СМИ
Захваченный Россией спустя несколько дней после вторжения в Украину город Мелитополь Запорожской области, куда россияне начали уже свозить бетонные плиты для строительства укреплений, может стать следующим фронтом войны в Украине. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание напоминает, что позавчера у города был взорван мост, также в последнее время он подвергался регулярным ракетным обстрелам и диверсиям. Из чего журналисты делают вывод, что Мелитополь "станет следующей крупной фазой войны, украинским наступлением, призванным вытеснить российские войска с юга Украины".
"Мелитополь известен как ворота в Крым - из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины", - напоминает газета.
Мелитополь является ключевым транспортным узлом, и восстановление контроля над ним может помочь Украине вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской. Отбросив российские войска "обратно в Крым".
Но взять Мелитополь - "сложная задача". Во-первых, ближайшие украинские позиции находятся от города в 65 километрах. Во-вторых, россияне наращивают военное присутствие в этом регионе.