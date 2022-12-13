Российские ракетоносцы над Японским морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря, сообщили в Минобороны этой страны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более 7 часов», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее японское информагентство Kyodo News сообщило, что Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года. Отмечается, что план наращивания сил ПРО входит в правительственную программу национальной обороны.