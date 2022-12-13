«Азеригаз» ответило на заявления армян

«Согласно распространяемой информации, на этот раз азербайджанская сторона якобы приостановила подачу голубого топлива на территорию, где временно размещены российские миротворцы. Несомненно, это делается для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и направить международное общественное мнение в неправильное русло. ПО «Азеригаз» заявляет, что Азербайджан не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Так, подача газа на территорию, где временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что в ближайшие дни на участке газопровода, проходящем по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика: «Как известно, в настоящее время в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана происходят сбои в работе газопроводов. В целом проведение технической диагностики рассматривается как один из шагов, рассчитанных для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа», - подчеркнули в «Азеригаз».